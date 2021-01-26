Юриста одной из крупнейших украинских компаний-провайдеров будут судить за государственную измену

В сговоре с владельцем компании подключил ее к сети Системы оперативно-розыскных мероприятий, что работает на ФСБ РФ

В сговоре с владельцем компании подключил ее к сети Системы оперативно-розыскных мероприятий, что работает на ФСБ РФ

Фото из открытых источников

В суд направлено обвинительный акт в отношении юриста одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, владелец украинской компании, которая предоставляет спектр IT-услуг для крупных корпоративных клиентов, государственных структур, провайдеров и операторов телекоммуникаций, малого и среднего бизнеса и физических лиц, по предварительному сговору с юристом указанной компании и при пособничестве гражданина РФ, подключили телекоммуникационные сети указанного юридического лица к Системе оперативно-розыскных мероприятий.

Эта система осуществляет мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей в сети Интернет на территории полуострова Крым в интересах ФСБ страны-оккупанта. Также IT-компания предоставила доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контента и сайтов в сети Интернет, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе официальных государственных информационных ресурсов Украины.

Размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и сохранения на нем информации предоставляет возможность РФ и отдельным подразделениям ФСБ РФ и их представителям получить доступ к содержанию общения абонентов, находящихся на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополе, сведений об их местонахождении, объеме полученных услуг. Данная информация используется спецслужбами для выявления и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины, - говорится в сообщении.

Также указанные действия способствовали блокированию на территории полуострова Крым возможности получения гражданами объективной информации о ситуации в Украине и сведений, которые необходимы для защиты их прав и свобод в условиях оккупации.



Материалы в отношении владельца компании, который предоставлял иностранной организации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, выделены в отдельное производство, досудебное расследование остановлено в связи с розыском подозреваемого. Обвинительный акт в отношении еще одного соучастника направлен в суд в июне 2020 года.



Как сообщалось ранее, в Кировоградской области задержали агента ФСБ РФ. Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Также объявлен в розыск директор предприятия, заправлявшего военные самолеты в Симферополе. Ему сообщено о подозрении в государственной измене.