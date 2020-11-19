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19 ноября 2020, 14:39 83

Киберполиция разоблачила злоумышленников на присвоении средств банков на почти 1,5 млн гривен

19 ноября 2020, 14:39 83
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Фото: Департамент киберполиции НПУ
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Сотрудники киберполиции Киева разоблачили пятерых граждан, которые выдавали себя за IТ-специалистов финансового учреждения. Под видом "тестирование платежной системы" они совершили незаконные переводы денег на подконтрольные счета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент киберполиции.

Так, киберполиция установила, что к правонарушению причастны пятеро фигурантов возрастом 24-35 лет. Двое из них сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.

Злоумышленники звонили в банк, выдавая себя за работников IT-поддержки этого же учреждения. Под видом проверки платежной системы они убедили кассира осуществить несколько "тестовых" операций. Однако оказалось, что таким образом правонарушители осуществляли транзакции на подконтрольные им счета.

В результате таких действий, они незаконно присвоили 1,4 миллиона гривен банковского учреждения.

По месту жительства фигурантов, а также в месте отбывания наказания правоохранители провели обыски. В качестве вещественных доказательств изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские и сим-карты.

Напомним, ранее в Винницкой области поймали группу хакеров, которые незаконно вмешались в электронные системы вузов.

криминал банки полиция мошенники киберзащита
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