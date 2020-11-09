На Виннитчине поймали группу хакеров, которые незаконно вмешались в электронные системы вузов

Злоумышленники похищали ответы на экзаменационные билеты

Злоумышленники похищали ответы на экзаменационные билеты

Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакерскую группировку, которая вмешивалась в работу компьютерных программ и информационных ресурсов высших учебных заведений Винницкой области.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники противоправно меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержат, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Незаконно полученную информацию реализовывали заказчики за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Для блокирования работы вузов при сдаче экзаменов, организаторы также осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли компьютерную технику, сим-карты операторов сотовой связи с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделки.

Напомним, ранее киберполиция задержала группу хакеров, которые взломали более 100 миллионов аккаунтов.