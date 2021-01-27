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27 января 2021, 14:30 188

Полиция открыла уголовные дела из-за драки депутатов в Харьковской области

27 января 2021, 14:30 188
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Участники драки подали два заявления в правоохранительные органы
Участники драки подали два заявления в правоохранительные органы
Фото: скриншот видео
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Национальная полиция открыла уголовные производства по факту драки депутатов Изюмского городского совета Харьковской области, которая произошла во время заседания 26 января.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, по двум заявлениям от участников драки открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение), продолжаются следственные действия.

Участникам драки грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, 26 января в ходе сессии Изюмского городского совета Харьковской области депутаты устроили драку, в результате чего мэр вынужден был объявить перерыв. Подрались представитель партии "Нові обличчя" Анатолий Жидков и представитель ОПЗЖ Денис Штейман.

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