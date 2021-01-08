Несмотря на локдаун, "Эпицентр" продолжает работу, - СМИ

Журналисты провели проверку соблюдения ужесточенных карантинных ограничений

Журналисты провели проверку соблюдения ужесточенных карантинных ограничений

Фото из открытых источников

Несмотря на введенные ограничения, гипермаркет "Эпицентр" продолжает свою работу, предлагая приобрести товары прямо на улице.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

В частности, "Эпицентр" в поселке Петропавловская Борщаговка, что на улице Хрустальная 6, работает, однако с ограничениями.

У входа установили две кассы, через которые можно заказать товар онлайн, но консультант предупреждает, что заказанный вами товар могут доставить только домой. Непосредственно на месте, в самом "Эпицентре", можно купить только товары первой необходимости, которые не попадают под ограничения, - сообщают с места события.

Ранее в этом же магазине во время карантина выходного дня заказанный товар на кассе выдавали через 15-20 минут прямо в магазине, но в этот раз "Эпицентр" отказался от подобной схемы.

Напомним, как сообщалось ранее, в полночь в Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января.