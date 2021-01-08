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08 января 2021, 11:07 49

Несмотря на локдаун, "Эпицентр" продолжает работу, - СМИ

08 января 2021, 11:07 49
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Фото из открытых источников
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Несмотря на введенные ограничения, гипермаркет "Эпицентр" продолжает свою работу, предлагая приобрести товары прямо на улице.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

В частности, "Эпицентр" в поселке Петропавловская Борщаговка, что на улице Хрустальная 6, работает, однако с ограничениями.

У входа установили две кассы, через которые можно заказать товар онлайн, но консультант предупреждает, что заказанный вами товар могут доставить только домой. Непосредственно на месте, в самом "Эпицентре", можно купить только товары первой необходимости, которые не попадают под ограничения, - сообщают с места события.

Ранее в этом же магазине во время карантина выходного дня заказанный товар на кассе выдавали через 15-20 минут прямо в магазине, но в этот раз "Эпицентр" отказался от подобной схемы.

Напомним, как сообщалось ранее, в полночь в Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января.

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