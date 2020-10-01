СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци" на 11,8 млн

Несоответствие запчастей стандартам качества подтвердила независимая экспертиза

Несоответствие запчастей стандартам качества подтвердила независимая экспертиза

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Служба безопасности Украины разоблачила чиновников "Укрзализныци" на закупке некачественных запчастей для путей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2018 году коммерсанты при содействии чиновников "Укрзализныци" организовали схему поставки некачественных запчастей для путей производства АО "Днепропетровский стрелочный завод".

Дельцы успели поставить продукции на почти 15 миллионов гривен. Эксплуатация этих элементов также создавала угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении.

Экспертизы подтвердили несоответствующее качество продукции заявленным требованиям и установили ущерб в размере 11,8 миллиона гривен.

Сотрудники спецслужбы также установили, что в течении 2020 года, пока продолжались экспертизы, чиновники "Укрзализныци" пытались снова закупить некачественную продукцию. Благодаря информированию СБУ руководством АО "Укрзализныця" противоправный механизм был заблокирован", - добавили правоохранители.

Фигурантам, в том числе бывшему заместителю одного из департаментов Укрзализныци и двум руководителям коммерческих структур сообщено о подозрении.

Напомним, в Одесской области злоумышленники разворовали топлива "Укрзализныци" на 3 млн грн, они продавали его через подпольные АЗС.