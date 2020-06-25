Последствия непогоды в Украине: подтоплено 285 населенных пунктов

Стихия нанесла западным областям немалый урон

Стихия нанесла западным областям немалый урон

Фото: сайт Закарпатской ОГА

В результате паводков на западе Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области) 22-24 июня было подтоплено 285 населенных пунктов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Отмечается, что в Ивано-Франковской области погибло три человека.

Наибольшее количество пострадавших от стихии населенных пунктов зафиксировано в Ивано-Франковской области — 234, наименьшее в Тернопольской — 2. Всего затоплено около 10 000 частных домов и разрушено 117 км автодорог (из них 116 км в Ивано-Франковской области и 1 км в Черновицкой) и 64 моста (Ивано-Франковская область).

Непогода также повредила 500 км автодорог, 135 мостов (из них 487 км дорог и 118 мостов в Ивано-Франковской области) и 280 м дамб в Черновицкой области.

К ликвидации последствий стихии привлекли более 1000 человек и около 500 единиц техники.

Ранее стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль 24 июня вылетел в Ивано-Франковскую область, чтобы координировать действия органов власти из-за паводков.



По его словам, ситуация на затопленных паводками районах западной Украины критическая.