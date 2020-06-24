Непогода в Украине. Наводнение нанесло миллионный ущерб Закарпатью

Стихия разрушила дороги местного и государственного значения, берег укрепления, дамбы, мосты

Стихия разрушила дороги местного и государственного значения, берег укрепления, дамбы, мосты

Фото: сайт Закарпатской ОГА

Паводок на Закарпатье 23 июня нанес области ущерб в размере 125 млн гривен. Больше всего от стихии пострадал Раховский район.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление главы местной ОГА Алексея Петрова.

"Из-за сильных ливней 23 июня произошло резкое повышение уровня воды в реке Тиса, где-то на 4-5 метров.Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области — это разрушенные дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты — 125 млн гривен", - сказал Петров и добавил, что это без подсчета убытков частным домам и домохозяйствам.

Отмечается, что всего в области от стихии пострадали 12 населенных пунктов в 3 областях. Паводок затопил 135 дворов и 40 га пастбищ, повредил 12 коммунальных и 6 участков государственных дорог, разрушил 5 подвесных мостов и повредил 14 мостов, а также 5,7 км лесных дорог и 1 км подпорных стенок.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ситуация на затопленных паводками районах западной Украины критическая.