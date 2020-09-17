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17 сентября 2020, 12:42 6

На Волыни обнаружили вырубку деревьев на шесть миллионов гривен

17 сентября 2020, 12:42 6
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Кто срезал деревья пока неизвестно
Кто срезал деревья пока неизвестно
Фото: voln.dei.gov.ua
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В районе Ковеля на территории Тойкутского сельского совета инспекторы Госэкоинспекции совместно с работниками Ковельского отдела полиции обнаружили незаконную рубку деревьев.

Об этом сообщает Госэкоинспекция области, передает RegioNews.

По данным экологов, неизвестные срезали 2937 деревьев различных пород.

Инспекторы ГЭИ насчитали 6 миллионов 146 тысяч 373 гривны убытков за вред окружающей среде", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает личности злоумышленников для привлечения их к ответственности и возмещения убытков.

Напомним, ранее на Закарпатье СБУ прекратила контрабанду ценных пород древесины.

лес экология полиция бюджет вырубка Волынская область
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