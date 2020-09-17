На Волыни обнаружили вырубку деревьев на шесть миллионов гривен

Кто срезал деревья пока неизвестно

Кто срезал деревья пока неизвестно

Фото: voln.dei.gov.ua

В районе Ковеля на территории Тойкутского сельского совета инспекторы Госэкоинспекции совместно с работниками Ковельского отдела полиции обнаружили незаконную рубку деревьев.

Об этом сообщает Госэкоинспекция области, передает RegioNews.

По данным экологов, неизвестные срезали 2937 деревьев различных пород.

Инспекторы ГЭИ насчитали 6 миллионов 146 тысяч 373 гривны убытков за вред окружающей среде", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает личности злоумышленников для привлечения их к ответственности и возмещения убытков.

Напомним, ранее на Закарпатье СБУ прекратила контрабанду ценных пород древесины.