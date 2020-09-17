На Волині виявили вирубку дерев на шість мільйонів гривень
Хто зрізав дерева поки що невідомо
Хто зрізав дерева поки що невідомо
У Ковельському районі на території Тойкутської сільської ради інспектори Держекоінспекції спільно з працівниками Ковельського відділу поліції виявили незаконну рубку дерев.
Про це повідомляє Держекоінспекція області, передає RegioNews.
За даними екологів, невідомі особи зрізали 2937 дерев різних порід.
Інспектори ДЕІ нарахували 6 мільйонів 146 тисяч 373 гривні збитків за шкоду довкіллю”, - йдеться в повідомленні.
Наразі поліція встановлює особи зловмисників для притягнення їх до відповідальності та відшкодування збитків.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті СБУ припинила контрабанду цінних порід деревини.
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