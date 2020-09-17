На Волині виявили вирубку дерев на шість мільйонів гривень

Хто зрізав дерева поки що невідомо

Хто зрізав дерева поки що невідомо

Фото: voln.dei.gov.ua

У Ковельському районі на території Тойкутської сільської ради інспектори Держекоінспекції спільно з працівниками Ковельського відділу поліції виявили незаконну рубку дерев.

Про це повідомляє Держекоінспекція області, передає RegioNews. За даними екологів, невідомі особи зрізали 2937 дерев різних порід. Інспектори ДЕІ нарахували 6 мільйонів 146 тисяч 373 гривні збитків за шкоду довкіллю”, - йдеться в повідомленні. Наразі поліція встановлює особи зловмисників для притягнення їх до відповідальності та відшкодування збитків. Нагадаємо, раніше на Закарпатті СБУ припинила контрабанду цінних порід деревини.

.