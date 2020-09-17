10:01  17 вересня
Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 3500 нових випадків
12:27  17 вересня
Рада схвалила закон про незалежність бюджетів тергромад
11:16  17 вересня
Стало відомо, кого українці планують підтримати на місцевих виборах - соцопитування
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2020, 12:42 6

На Волині виявили вирубку дерев на шість мільйонів гривень

17 вересня 2020, 12:42 6
Читайте также на русском языке
Хто зрізав дерева поки що невідомо
Хто зрізав дерева поки що невідомо
Фото: voln.dei.gov.ua
Читайте также
на русском языке

У Ковельському районі на території Тойкутської сільської ради інспектори Держекоінспекції спільно з працівниками Ковельського відділу поліції виявили незаконну рубку дерев.

Про це повідомляє Держекоінспекція області, передає RegioNews.

За даними екологів, невідомі особи зрізали 2937 дерев різних порід.

Інспектори ДЕІ нарахували 6 мільйонів 146 тисяч 373 гривні збитків за шкоду довкіллю”, - йдеться в повідомленні.

Наразі поліція встановлює особи зловмисників для притягнення їх до відповідальності та відшкодування збитків.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті СБУ припинила контрабанду цінних порід деревини.

ліс екологія поліція бюджет вирубка Волинська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Рада схвалила закон про незалежність бюджетів тергромад
17 вересня 2020, 12:27
У жителя Чернігівщини вилучили наркотиків та психотропів на мільйон гривень
17 вересня 2020, 12:16
На Столичному ринку в Києві виявили майже два десятки мігрантів-порушників
17 вересня 2020, 11:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Передвиборчі пристрасті прифронтової Донеччини: чи встоїть бахмутське князівство Реви
"Зелені" кандидати: Хто буде представляти партію Зеленського на Сумщині
Всі публікації »
Олег Саакян
Кирило Молчанов
Андрій Смолій
Всі блоги »