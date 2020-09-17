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17 сентября 2020, 12:16 4

У жителя Черниговщины изъяли наркотиков и психотропов на миллион гривен

17 сентября 2020, 12:16 4
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Мужчина оборудовал теплицы с наркотическими растениями на дворе и в комнате дома
Мужчина оборудовал теплицы с наркотическими растениями на дворе и в комнате дома
Фото: Нацполиция
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У жителя Куликовского района Черниговской области правоохранители во время обыска в доме и придомовых постройках обнаружили и изъяли 20 кг высушенных растений конопли, экстази, амфетамин, каннабис. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Полицейские обнаружили, что правонарушитель устроил под мини-теплицу одну из жилых комнат домовладения и выращивал в ней наркосодержащие растения", - говорится в сообщении.

На территории приусадебного участка оперативники обнаружили около 70 растений элитного сорта конопли, которые мужчина выращивал во дворе и свыше 30 растений конопли в специально оборудованной теплице.

Все вещественные доказательства направили на экспертизу. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотических средств превышает миллион гривен.

Начато расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, одесские полицейские поймали наркокурьера с грузом кокаина на миллион гривен.

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