Рада приняла закон о независимости бюджетов теробщин
Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила проект закона №3614, которым предусматривается невмешательство районов в бюджеты территориальных общин.
Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.
За проект закона проголосовали 287 народных депутатов.
Согласно тексту документа, в январе 2021 года все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.
Это означает, что сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было раньше.
Также в законе прописано, что территориальные общины будут независимыми, и органы власти районного уровня не будут иметь на них административного и финансового воздействия.
При этом доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин разграничат. Районные бюджеты не будут получать базовую дотацию и не будут находиться на прямых межбюджетных отношениях с госбюджетом", - пишет издание.
Также за бюджетами общин закрепится 60% налога на доходы физических лиц.
Напомним, ранее Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.
Комментируя проект госбюджета-2021, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.