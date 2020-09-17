Рада приняла закон о независимости бюджетов теробщин

Доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин разграничат

Доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин разграничат

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Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

За проект закона проголосовали 287 народных депутатов.

Согласно тексту документа, в январе 2021 года все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.

Это означает, что сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было раньше.

Также в законе прописано, что территориальные общины будут независимыми, и органы власти районного уровня не будут иметь на них административного и финансового воздействия.

При этом доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин разграничат. Районные бюджеты не будут получать базовую дотацию и не будут находиться на прямых межбюджетных отношениях с госбюджетом", - пишет издание.

Также за бюджетами общин закрепится 60% налога на доходы физических лиц.

Напомним, ранее Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.

Комментируя проект госбюджета-2021, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.