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17 сентября 2020, 11:41 3

На Столичном рынке в Киеве обнаружили почти два десятка мигрантов-нарушителей

17 сентября 2020, 11:41 3
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Правоохранители проверили более 150 человек
Правоохранители проверили более 150 человек
Фото: dpsu.gov.ua
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На Столичном рынке в Киеве пограничники разоблачили более десятка нарушителей миграционного законодательства.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Всего правоохранители проверили более 150 человек, среди которых выявлено 18 нарушителей – выходцы из Азербайджана, Узбекистана и других стран", - говорится в сообщении.

15 иностранцев привлечены к ответственности по ст. 203 КУоАП, шестеро из которых принудительно покинут Украину. Общая сумма наложенных штрафов составила более 75 тыс. гривен.

Трое правонарушителей в ближайшее время будет перемещен до пункта временного содержания иностранцев.

Ранее сообщалось, что на Киевщине гражданин Китая привлекал нелегалов к работе на сельхозугодиях.

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