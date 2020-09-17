На Столичном рынке в Киеве обнаружили почти два десятка мигрантов-нарушителей
Правоохранители проверили более 150 человек
Правоохранители проверили более 150 человек
На Столичном рынке в Киеве пограничники разоблачили более десятка нарушителей миграционного законодательства.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Всего правоохранители проверили более 150 человек, среди которых выявлено 18 нарушителей – выходцы из Азербайджана, Узбекистана и других стран", - говорится в сообщении.
15 иностранцев привлечены к ответственности по ст. 203 КУоАП, шестеро из которых принудительно покинут Украину. Общая сумма наложенных штрафов составила более 75 тыс. гривен.
Трое правонарушителей в ближайшее время будет перемещен до пункта временного содержания иностранцев.
Ранее сообщалось, что на Киевщине гражданин Китая привлекал нелегалов к работе на сельхозугодиях.
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