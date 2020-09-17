На Столичном рынке в Киеве обнаружили почти два десятка мигрантов-нарушителей

Правоохранители проверили более 150 человек

Правоохранители проверили более 150 человек

Фото: dpsu.gov.ua

На Столичном рынке в Киеве пограничники разоблачили более десятка нарушителей миграционного законодательства.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Всего правоохранители проверили более 150 человек, среди которых выявлено 18 нарушителей – выходцы из Азербайджана, Узбекистана и других стран", - говорится в сообщении.

15 иностранцев привлечены к ответственности по ст. 203 КУоАП, шестеро из которых принудительно покинут Украину. Общая сумма наложенных штрафов составила более 75 тыс. гривен.

Трое правонарушителей в ближайшее время будет перемещен до пункта временного содержания иностранцев.

Ранее сообщалось, что на Киевщине гражданин Китая привлекал нелегалов к работе на сельхозугодиях.