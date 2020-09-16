Прем'єр пояснив, чому у бюджеті на 2021 рік закладено великий дефіцит

За його словами, це зроблено для того, щоб не підвищувати податки

За його словами, це зроблено для того, щоб не підвищувати податки

Фото: КМУ

Кабінет міністрів заклав до проєкту державного бюджету на 2021 рік дефіцит на рівні 6% від ВВП для реагування на кризу.

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