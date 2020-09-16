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16 вересня 2020, 15:23 3

Прем'єр пояснив, чому у бюджеті на 2021 рік закладено великий дефіцит

16 вересня 2020, 15:23 3
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За його словами, це зроблено для того, щоб не підвищувати податки
За його словами, це зроблено для того, щоб не підвищувати податки
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів заклав до проєкту державного бюджету на 2021 рік дефіцит на рівні 6% від ВВП для реагування на кризу.

Як повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, це зроблено для того, щоб не підвищувати податки, передає RegioNews.

"Через пандемію майже кожна країна у світі збільшила дефіцити своїх бюджетів. Це було зроблено для того, аби не підвищувати податки і збільшити видатки на медицину та підтримати людей і бізнес", - сказав він.

За його словами бюджетний дефіцит на наступний рік на 1,5% менший, ніж у поточному році.

"Міністерство фінансів ретельно прорахувало шляхи залучення фінансування для покриття такого рівня дефіциту", - сказав він.

Нагадаємо, 14 вересня Мінфін направив до Кабміну проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Коментуючи проєкт держбюджету-2021, прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності.

Кабмін Мінфин прем'єр ВВП дефіцит
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