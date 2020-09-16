Прем'єр пояснив, чому у бюджеті на 2021 рік закладено великий дефіцит
Кабінет міністрів заклав до проєкту державного бюджету на 2021 рік дефіцит на рівні 6% від ВВП для реагування на кризу.
Як повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, це зроблено для того, щоб не підвищувати податки, передає RegioNews.
"Через пандемію майже кожна країна у світі збільшила дефіцити своїх бюджетів. Це було зроблено для того, аби не підвищувати податки і збільшити видатки на медицину та підтримати людей і бізнес", - сказав він.
За його словами бюджетний дефіцит на наступний рік на 1,5% менший, ніж у поточному році.
"Міністерство фінансів ретельно прорахувало шляхи залучення фінансування для покриття такого рівня дефіциту", - сказав він.
Нагадаємо, 14 вересня Мінфін направив до Кабміну проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.
Коментуючи проєкт держбюджету-2021, прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності.