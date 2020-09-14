Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год

До 15 сентября документ должен быть подан на рассмотрение Рады

До 15 сентября документ должен быть подан на рассмотрение Рады

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Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение Кабинета министров в соответствии с требованиями законодательства.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба министерства.

Документ, в частности, предусматривает повышение минимальной заработной платы, выплаты пенсионерам старше 75 лет, средства на строительство дорог и новые пассажирские вагоны, а также противодействие пандемии и COVID-вакцинация.

Согласно законодательству, проект госбюджета должен быть рассмотрен Кабмином и подан на рассмотрение Верховной Рады до 15 сентября.

Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины сбалансировало основу Государственного бюджета на 2021 год. Уже есть расчеты на такие отрасли как образование, медицина и на обеспечение военных нужд армии.