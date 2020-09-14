Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год

Также были одобрены другие бюджетообразующие законопроекты

Также были одобрены другие бюджетообразующие законопроекты

Фото: flickr

Кабинет Министров Украины во время заседания 14 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год.

Об этом в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Принятие проекта бюджета Правительством произошло согласно графику бюджетного процесса - до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады", - сообщил Мокан.

Также Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

В нем говорится о необходимости снижения налогового долга и стимулирования экономической активности бизнеса в условиях карантина.

Также Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021-й год", - добавил представитель Кабмина в парламенте.

Напомним, Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год, до 15 сентября документ должен быть подан на рассмотрение Рады.