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14 августа 2020, 10:09 1

Детские сады в Виннице должны заработать к 25 августа, – мэрия

14 августа 2020, 10:09 1
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Родители будут забирать детей на дворе
Родители будут забирать детей на дворе
Рixabay
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Все детские сады Винницы, которые не успели открыться в июне, должны заработать к 25 августа.

Об этом сообщил городской председатель Сергей Моргунов в Facebook, передает RegioNews.

"Я уже сообщал, что винницкие детские сады, которые не успели открыться в июне, должны заработать к 25 августа. Некоторые из них уже прошли проверку спецкомиссии и начали принимать детей", – написал мэр.

По состоянию на 13 августа в Виннице уже работали 34 муниципальные детсады. По словам мэра, главное условие – все сотрудники должны пройти медобследование и тестирование на коронавирус.

"Это важная и серьезная работа, потому что во время такого анализа действительно удалось обнаружить людей с бессимптомным течением COVID-19", – отметил Моргунов.

В работающих садах несколько изменился режим: родители не могут заходить в помещение учреждения, а оставляют и забирают детей на дворе.

"Сейчас при открытии садиков видим такую же тенденцию, как и в начале лета – в первые дни работы детей приводят очень мало. За неделю-два маленьких воспитанников уже больше", – добавил городской глава.

Напомним, что во Львове из-за вспышки COVID-19 закрыли детские сады.

коронавирус карантин детский сад мэр Винница
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