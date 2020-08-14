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14 августа 2020, 11:32 9

Боевики "ДНР" открыли пропуск через КПП "Еленовка”

14 августа 2020, 11:32 9
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Людей будут пропускать до 18:00
Людей будут пропускать до 18:00
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Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" открыт с 9:00 и будет работать до 18:00. Пропуск осуществляется в обе стороны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местые СМИ.

С временно оккупированной территории будут выпускать только тех, у кого есть прописка на подконтрольной украинскому правительству территории. А въехать на ВОТ смогут только те, кого внесли в заранее согласованные списки в "Межведомственный оперативный штаб".

Причем, после пересечения в сторону ВОТ требуют проходить 14-дневную обсервацию.

Напомним, на один день "Еленовка" была открыта 17 и 20 июля, а до этого – 13 июля.

боевики граница КПВВ контроль
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