Боевики "ДНР" открыли пропуск через КПП "Еленовка”

Людей будут пропускать до 18:00

Людей будут пропускать до 18:00

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" открыт с 9:00 и будет работать до 18:00. Пропуск осуществляется в обе стороны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местые СМИ.

С временно оккупированной территории будут выпускать только тех, у кого есть прописка на подконтрольной украинскому правительству территории. А въехать на ВОТ смогут только те, кого внесли в заранее согласованные списки в "Межведомственный оперативный штаб".

Причем, после пересечения в сторону ВОТ требуют проходить 14-дневную обсервацию.

Напомним, на один день "Еленовка" была открыта 17 и 20 июля, а до этого – 13 июля.