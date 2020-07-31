В Черкассах заминировали банк
Рядом расположено здание Черкасской ОГА
Рядом расположено здание Черкасской ОГА
В центре Черкасс возле здания ОГА полиция перекрыла квартал улицы Лазарева. Там собрались спасатели и саперы.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местные издания.
Причиной чрезвычайных мер стало сообщение о заминировании помещения "Правэкс-банка” по улице Лазарева, 4.
Как сообщил спикер областного ГСЧС Константин Проценко, сообщение поступило в 15:50. Проверку проводит ГУ НП в Черкасской области.
Напомним, Возле дома, в котором живет мэр Запорожья, работают спецслужбы, там нашли подозрительную сумку.
Возле дома, в котором живет мэр Запорожья, работают спецслужбыВсе новости »
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