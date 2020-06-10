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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июня 2020, 21:23 11

Правительство выделило почти 3 миллиарда гривен на помощь по безработице

10 июня 2020, 21:23 11
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Фото: flickr
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Кабинет министров Украины принял решение о выделении более 2,97 млрд грн для выплаты помощи по безработице.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает RegioNews.

10 июня на заседании правительства было принято решение о предоставлении Фонду страхования на случай безработицы дополнительно 2,97 млрд грн для выплаты пособия по безработице на безвозвратной основе", - говорится в сообщении.

По словам министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, правительство предпринимает все возможные действия, чтобы сохранить рабочие места.

Карантинные мероприятия негативно влияют на рынок труда и количество безработных увеличивается. Для того, чтобы люди получали помощь своевременно и в том объеме, который предусмотрен законом, сегодняшнее решение правительства о дополнительном финансировании является крайне важным", - сообщил Петрашко.

В апреле 2020 года была оказана финансовая помощь для Фонда страхования на случай безработицы в объеме 1,277 млрд грн. На сегодня количество тех, кто получает пособие по безработице, на 78% превышает прошлогодние показатели.

Напомним, 1 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 ключевых инициатив правительства, направленных на преодоление последствий кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.

Кабмин помощь безработица деньги
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