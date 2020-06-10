Скандал в "Укрзализныце": чиновники пытались разворовать более 10 млн гривен

Прокуратура уже сообщила о позодрении четырем лицам

Прокуратура уже сообщила о позодрении четырем лицам

Фото: из открытых источников

Более 10 миллионов гривен пытались разворовать чиновники "Укрзализныци" на введении электронного билета на "Бориспольский экспресс". Специализированная антикоррупционная прокуратура в связи с этим уже сообщила о подозрении 4 лицам.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу САП.

Отмечается, что о подозрении сообщено директору филиала Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныци", его бывшему заместителю и еще двум лицам – директору частной фирмы и бенефициарному собственнику другой частной компании".

Чиновникам инкриминируют ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (незаконченное покушение на завладение денежными средствами в особо крупном размере, совершенное должностными лицами государственной компании путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц) УК.

Так, следствие установило, что в 2018 году должностные лица "Укрзализныци" инициировали закупку нового программного обеспечения для организации системы продаж е-билетов для "Бориспольского экспресса".

По данным САП, служащие подделали документацию, чтобы избежать открытых торгов и провести закупку по переговорной процедуре.

Во время экспертизы выяснилось, что предоставленное для продажи билетов на "Бориспольский экспресс" программное обеспечение фактически дублирует функциональные возможности уже имеющегося электронного сервиса "Укрзализныци", а потому не требует дополнительных затрат.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ раскрыла генерального директора одного из госпредприятий концерна "Укроборонпром", который привлекал к работе с тайными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился.