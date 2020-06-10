Уряд виділив майже 3 мільярди гривень на допомогу по безробіттю

Карантин збільшив кількість безробітних в Україні і негативно вплинув на ринок праці

Карантин збільшив кількість безробітних в Україні і негативно вплинув на ринок праці

Фото: flickr

Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення понад 2,97 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає RegioNews.

10 червня на засіданні уряду було прийнято рішення про надання Фонду страхування на випадок безробіття додатково 2,972 млн грн для виплати допомоги по безробіттю на безповоротній основі", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра розвитку економіки торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, уряд робить всі можливі дії, щоб зберегти робочі місця.

Карантинні заходи негативно впливають на ринок праці і кількість безробітних збільшується. Для того, щоб люди отримували допомогу своєчасно і в тому обсязі, який передбачений законом, сьогоднішнє рішення уряду про додаткове фінансування є вкрай важливим”, - повідомив Петрашко.

У квітні 2020 року було надано фінансову допомогу Фонду страхування на випадок безробіття у обсязі 1,277 млрд грн. На сьогодні кількість тих, хто отримує допомогу по безробіттю, на 78% перевищує минулорічні показники.

Нагадаємо, 1 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 10 ключових ініціатив уряду, спрямованих на подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією COVID-19.