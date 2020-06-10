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10 июня 2020, 15:26 12

Правительство назначило нового главу Госгеокадастра

10 июня 2020, 15:26 12
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Им стал Роман Лещенко
Им стал Роман Лещенко
Фото: из открытых источников
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Кабмин назначил уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко руководителем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права.

Напомним, 26 мая Кабмин уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Справка: Лещенко Роман Николаевич родился в 1988 году в селе Нагорная Жашковского района Черкасской области. Женат, воспитывает двоих сыновей.

В 2007 году работал в сельскохозяйственном холдинге OSD Group, занимал должность главного юридического консультанта холдинга.

В 2013 году основал собственную агроконсалтинговую компанию "Украинский аграрный центр". В то же время начал преподавать в Киевском национальном университете им. Шевченко.

Лещенко является основателем и руководителем группы компаний "Агродар".

Депутат Жашковского районного совета Роман Лещенко в октябре 2019 года был назначен Владимиром Зеленским на внештатную должность уполномоченного по земельным вопросам.

депутат Госгеокадастр должность Кабмин Владимир Зеленский
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