Правительство назначило нового главу Госгеокадастра

Им стал Роман Лещенко

Им стал Роман Лещенко

Фото: из открытых источников

Кабмин назначил уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко руководителем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права.

Напомним, 26 мая Кабмин уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Справка: Лещенко Роман Николаевич родился в 1988 году в селе Нагорная Жашковского района Черкасской области. Женат, воспитывает двоих сыновей.

В 2007 году работал в сельскохозяйственном холдинге OSD Group, занимал должность главного юридического консультанта холдинга.

В 2013 году основал собственную агроконсалтинговую компанию "Украинский аграрный центр". В то же время начал преподавать в Киевском национальном университете им. Шевченко.

Лещенко является основателем и руководителем группы компаний "Агродар".

Депутат Жашковского районного совета Роман Лещенко в октябре 2019 года был назначен Владимиром Зеленским на внештатную должность уполномоченного по земельным вопросам.