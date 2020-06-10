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10 июня 2020, 11:51 8

Жители Ирпеня митинговали под стенами Кабмина за право города быть районным центром

10 июня 2020, 11:51 8
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Участники акции выступили против переноса районного центра в Бучу
Фото: Facebook
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Под Кабинетом министров Украины жители Ирпеня митинговали против снижения статуса города в результате административной реформы, согласно которой, одним из будущих шести районных центров Киевской области должен стать город Буча вместо Ирпеня.

Об этом в Facebook написал первый заместитель городского головы Александр Маркушин, передает Regionews.

Мы хотим, чтобы наши аргументы услышали в Кабинете министров. И особенно – в Министерстве развития общин и территорий. Мы верим, что административная реформа на Киевщине будет справедливой",- сообщил он.

По его словам, он обсудил принципы районирования совместно с председателем Киевской ОГА Василием Володиным, и добавляет – "Ирпень имеет все законные основания стать центром нового административного района”.

Ранее сообщалось, что в Киеве протестовали вкладчики "Аркады".

Кабмин митинг протесты Ирпень Район
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