Жители Ирпеня митинговали под стенами Кабмина за право города быть районным центром

Участники акции выступили против переноса районного центра в Бучу

Участники акции выступили против переноса районного центра в Бучу

Фото: Facebook

Под Кабинетом министров Украины жители Ирпеня митинговали против снижения статуса города в результате административной реформы, согласно которой, одним из будущих шести районных центров Киевской области должен стать город Буча вместо Ирпеня.

Об этом в Facebook написал первый заместитель городского головы Александр Маркушин, передает Regionews.

Мы хотим, чтобы наши аргументы услышали в Кабинете министров. И особенно – в Министерстве развития общин и территорий. Мы верим, что административная реформа на Киевщине будет справедливой",- сообщил он.

По его словам, он обсудил принципы районирования совместно с председателем Киевской ОГА Василием Володиным, и добавляет – "Ирпень имеет все законные основания стать центром нового административного района”.

Ранее сообщалось, что в Киеве протестовали вкладчики "Аркады".