Россияне ударили двумя ракетами по объекту Нафтогаза в Черниговской области

Фото: Группа Нафтогаз

Российские войска днем 12 ноября атаковали двумя ракетами нефтегазовый объект Группы Нафтогаз в Черниговской области. В результате удара производственная площадка испытала значительные разрушения, повреждено технологическое оборудование. Прошло без пострадавших

Об этом сообщили в Группе Нафтогаз, передает RegioNews .

В компании отметили, что все работники во время атаки находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

"Оценить масштабы повреждений сможем, как только позволит ситуация с безопасностью", — сообщили в Нафтогазе.

Исполняющий обязанности главы правления компании Сергей Федоренко подчеркнул, что российская атака была очередным целенаправленным ударом по энергетической инфраструктуре Украины накануне зимы.

Сейчас специалисты ожидают возможности оценить последствия разрушений.

Напомним, что российские войска за прошедшие сутки атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру Черниговской области . Повреждены больница, складское помещение, предприятие и автомобиль.