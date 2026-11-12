На Волыни нетрезвый парень напал на знакомого с ножом

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На Волыни задержан 18-летний парень. Он в пьяном состоянии напал на человека

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 8 ноября в квартире многоквартирного дома. Нетрезвый парень во время ссоры взял кухонный нож и ударил им сверстника. Когда свидетели прекратили его действия, он сбежал с ножом.

Пострадавшему, к счастью, своевременно оказали медицинскую помощь.

"Суд избрал подозреваемому, ранее судимому за причинение тяжких телесных повреждений, меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что полиция Днепра задержала подозреваемого в разбойном нападении на 68-летнего пациента больницы.