16:50  25 мая
Главу Херсонской ОГА Гусева планируют назначить министром экологии – Мосийчук
19:55  25 мая
На следующей неделе Украина получит транш от МВФ - Шмыгаль
12:20  25 мая
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
25 мая 2020, 14:36 16

В Украине создадут запас средств для борьбы с COVID-19

Читайте також
українською мовою
25 мая 2020, 14:36 16
Читайте також українською мовою
В больницах первой волны создадут резерв средств на три месяца
Фото: КМУ
В больницах первой волны создадут резерв средств на три месяца

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании по медицинским закупкам поручил сформировать в больницах запас средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом на три месяца.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

По его словам, товары украинского производства должны быть приоритетом в госзакупках.

Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Хотим сейчас сформировать такой запас в больницах первой волны", - сказал Шмыгаль.

Он также поручил Министерству экономики предоставить перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования. Премьер-министр добавил, что все требования к производителям должны быть унифицированы.

Денис Шмыгаль также распорядился организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в рамках программы, которую Кабинет Министров принял 6 мая, предусмотрено выделение около 3 млрд грн на закупку средств индивидуальной защиты и лабораторного оборудования.

По словам Степанова, 26 мая начнется процедура закупки с использованием системы "ProZorro" по сокращенной процедуре.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, а промышленный блок значительно усилят.


Денис Шмыгаль Максим Степанов Минздрав Кабмин COVID-19
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине снова может появиться отдельное аграрное министерство - Шмыгаль
25 мая 2020, 11:26
В июне в Украине могут начаться закупки медсредств - Степанов
25 мая 2020, 11:22
В Украине начали работать детские сады - Минздрав
25 мая 2020, 09:19
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 мая 2020, 19:30
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко
23 мая 2020, 21:12
Последние Популярные
Павел Казарин
Иван Галунга
Павел Федосенко
Все блоги »
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Боговин Виталий
Глава Запорожской областной государственной администрации
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Все досье »