В Украине создадут запас средств для борьбы с COVID-19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании по медицинским закупкам поручил сформировать в больницах запас средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом на три месяца.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
По его словам, товары украинского производства должны быть приоритетом в госзакупках.
Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Хотим сейчас сформировать такой запас в больницах первой волны", - сказал Шмыгаль.
Он также поручил Министерству экономики предоставить перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования. Премьер-министр добавил, что все требования к производителям должны быть унифицированы.
Денис Шмыгаль также распорядился организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.
В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в рамках программы, которую Кабинет Министров принял 6 мая, предусмотрено выделение около 3 млрд грн на закупку средств индивидуальной защиты и лабораторного оборудования.
По словам Степанова, 26 мая начнется процедура закупки с использованием системы "ProZorro" по сокращенной процедуре.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, а промышленный блок значительно усилят.
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