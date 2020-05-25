В Украине создадут запас средств для борьбы с COVID-19

В больницах первой волны создадут резерв средств на три месяца

Фото: КМУ

В больницах первой волны создадут резерв средств на три месяца

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании по медицинским закупкам поручил сформировать в больницах запас средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом на три месяца.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

По его словам, товары украинского производства должны быть приоритетом в госзакупках.

Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Хотим сейчас сформировать такой запас в больницах первой волны", - сказал Шмыгаль.

Он также поручил Министерству экономики предоставить перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования. Премьер-министр добавил, что все требования к производителям должны быть унифицированы.

Денис Шмыгаль также распорядился организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в рамках программы, которую Кабинет Министров принял 6 мая, предусмотрено выделение около 3 млрд грн на закупку средств индивидуальной защиты и лабораторного оборудования.

По словам Степанова, 26 мая начнется процедура закупки с использованием системы "ProZorro" по сокращенной процедуре.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, а промышленный блок значительно усилят.