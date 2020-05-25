В Украине снова может появиться отдельное аграрное министерство - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, а промышленный блок значительно усилят.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил премьер-министр Украины.
По его словам, объединение Минэкоэнерго не дало ожидаемого эффекта.
"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем - угольная отрасль, а потом - о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - заявил Шмыгаль.
Также он отметил, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство.
"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами", - добавил он.
Шмыгаль подчеркнул, что будет осуществлено усиление промышленного блока.
"Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации", - пояснил он.
Напомним, что в августе 2019 года Рада назначила министра энергетики и защиты окружающей среды. До этого было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.
Ранее сообщалось, что украинским аграриям выплатят компенсации за засуху.
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