На Днепропетровщине из-за атак РФ ранены три человека, погибли около 20 коров

Фото: Днепропетровская ОВА

Россияне в течение 12 ноября более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов ранений получили три человека, также повреждены жилые дома, магазин, автобус и агропредприятие

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Никопольщине под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Там повреждены многоквартирные и частные дома, магазин и автобус.

Три человека получили ранения. Все пострадавшие лечатся амбулаторно.

В Днепровском районе российские войска атаковали Чумаковскую общину. В результате удара изуродовано агропредприятие, погибли около двух десятков коров.

Также под обстрелами находились Зеленодольская и Грушевская общины Криворожского района. Там повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Напомним, ранее российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по Одессе и пригороду . В городе зафиксировано попадание в многоэтажное здание.