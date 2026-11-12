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12 ноября 2026, 22:48

Враг бьет по энергетике: в Киевской области зафиксировали попадания российских БпЛА

12 ноября 2026, 22:48
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Фото: Офис Генерального прокурора
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На территории Белоцерковского общества Киевской области зафиксировали попадания российских беспилотников. Под ударом оказались объекты энергетической и тепловой инфраструктуры, от которых зависит электро- и теплоснабжение жилья.

Об этом сообщили в Белоцерковской городской территориальной общине, передает RegioNews .

По информации местных властей, российские беспилотники почти каждый час направляются в сторону общины. Часть из них достигла целей.

"Враг снова атакует нашу общину. Почти каждый час вражеские беспилотники направляются в нашу сторону. Есть попадание. Под ударом — объекты, от которых зависит свет и тепло в домах белоцерковцев", — отметили в общине.

Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях для электро- и теплоснабжения пока не обнародована.

Напомним, что россияне в течение 12 ноября более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов ранений получили три человека, также повреждены жилые дома, магазин, автобус и агропредприятие.

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