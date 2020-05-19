В Киеве планируют повысить тарифы на водоснабжение
"Киевводоканал" планирует повысить тарифы на поставку и отвод воды в 2021 году.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала", передает RegioNews.
Повышение базируется на проекте постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) от 5 февраля 2020 года.
Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей города Киева в размере 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них 13,440 грн (в т. ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения, 9,552 грн (в т. ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения", - говорится в сообщении.
Коммунальщики уверяют, что расчеты планируемых тарифов на 2021 год проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений регулятора.
"Киевводоканал" на 2021 год предлагает тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г.. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них 14,74 грн (в т. ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения, 12,61 грн (в т. ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.
Киевляне могут отправлять "Киевводоканалу" замечания и предложения в течение 10 календарных дней с момента опубликования.
Напомним, с 19 мая без горячей воды останутся дома районов Соломенка, Шулявка, Теремки, Осокорки и центра города.
14 мая в 2,6 тысячи домов столичных массивов Троещина, Лесной и Оболонь отключили горячую воду.
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