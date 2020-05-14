Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
Правительство поддержало соответствующее предложение президента
Правительство поддержало соответствующее предложение президента
Кабмин разрешил возобновить работу непродовольственных рынков. Соответствующие изменения уже утвердили.
Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает RegioNews.
Работа рынков будет разрешена лишь при условии соблюдения санитарно-эпидемических норм, по аналогии с продовольственными торговыми площадками. Так в правительстве отреагировали на предложение президента открыть рынки.
В министерстве здравоохранения поддержали решение, пояснив, что население должно быть обеспечено полным торговым обслуживанием.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил открыть непродовольственные рынки. Продовольственные согласились открыть в конце апреля.
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