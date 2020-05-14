Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки

Правительство поддержало соответствующее предложение президента

Фото: pixabay.com

Правительство поддержало соответствующее предложение президента

Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает RegioNews.

Работа рынков будет разрешена лишь при условии соблюдения санитарно-эпидемических норм, по аналогии с продовольственными торговыми площадками. Так в правительстве отреагировали на предложение президента открыть рынки.

В министерстве здравоохранения поддержали решение, пояснив, что население должно быть обеспечено полным торговым обслуживанием.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил открыть непродовольственные рынки. Продовольственные согласились открыть в конце апреля.