Зеленский предлагает открыть непродовольственные рынки

Главным условием остается соблюдение противоэпидемических мероприятий

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Главным условием остается соблюдение противоэпидемических мероприятий

Президент Украины Владимир Зеленский, во время совещания с представителями Кабмина и ведомств, ответственных за предотвращение распространения COVID-19, высказал идею, что нужно открыть непродовольственные рынки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

По словам президента, они должны работать на тех же условиях, что и продовольственные.

Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - сказал он.

Также Зеленский поручил проконтролировать доплаты надбавок врачам в размере 300% за апрель, которые осуществляются по новой финансовой формуле.

Проследите, чтобы больницы заключали эти соглашения. Давайте завершим эти выплаты как можно скорее. Наши врачи заслужили это", - отметил глава государства.

Напомним, правительство не планирует завершать карантин 22 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин планируют продолжить.