Зеленский предлагает открыть непродовольственные рынки
Президент Украины Владимир Зеленский, во время совещания с представителями Кабмина и ведомств, ответственных за предотвращение распространения COVID-19, высказал идею, что нужно открыть непродовольственные рынки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
По словам президента, они должны работать на тех же условиях, что и продовольственные.
Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - сказал он.
Также Зеленский поручил проконтролировать доплаты надбавок врачам в размере 300% за апрель, которые осуществляются по новой финансовой формуле.
Проследите, чтобы больницы заключали эти соглашения. Давайте завершим эти выплаты как можно скорее. Наши врачи заслужили это", - отметил глава государства.
Напомним, правительство не планирует завершать карантин 22 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин планируют продолжить.
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