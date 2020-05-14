Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки
Уряд підтримав відповідну пропозицію президента
Уряд підтримав відповідну пропозицію президента
Кабмін дозволив відновити роботу непродовольчих ринків. Відповідні зміни уже затвердили.
Про це повідомила пресслужба уряду, передає RegioNews.
Робота ринків буде дозволена лише за умови дотримання санітарно-епідемічних норм, за аналогією з продовольчими торговими майданчиками. Так в уряді відреагували на пропозицію президента відкрити ринки.
У міністерстві охорони здоров’я підтримали рішення, пояснивши, що населення має бути забезпечене повним торговельним обслуговуванням.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував відкрити непродовольчі ринки. Продовольчі погодилися відкрити наприкінці квітня.
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