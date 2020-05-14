Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки

Уряд підтримав відповідну пропозицію президента

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Уряд підтримав відповідну пропозицію президента

Про це повідомила пресслужба уряду, передає RegioNews.

Робота ринків буде дозволена лише за умови дотримання санітарно-епідемічних норм, за аналогією з продовольчими торговими майданчиками. Так в уряді відреагували на пропозицію президента відкрити ринки.

У міністерстві охорони здоров’я підтримали рішення, пояснивши, що населення має бути забезпечене повним торговельним обслуговуванням.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував відкрити непродовольчі ринки. Продовольчі погодилися відкрити наприкінці квітня.