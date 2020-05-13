Шмыгаль: гречку из Украины не вывозят, а пшеницу нужно экспортировать
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина полностью обеспечена продовольствием.
Об этом глава Кабмина рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает RegioNews.
Так, с началом карантина из-за паники остановили экспорт гречки, и этот запрет пока не планируют снимать. Что же касается пшеницы, то она - в избытке. Сейчас Кабмин отчитался о шестимесячном запасе для потребления внутри страны. Обычно запас формируют лишь на три месяца. То есть нынешнего количества зерна должно хватить до следующего урожая. А он, как считают эксперты, тоже будет хорошим.
Если Украина не может продать запланированные объемы пшеницы, ее придется просто выбросить. А аграрии понесут значительные убытки. Поэтому дальнейшее ограничение экспорта продовольствия, о котором говорили в парламенте, только навредит.
Шмыгаль заверил, что правительство каждую неделю проводит анализ ситуации на рынке агропродукции.
Напомним, после объявления карантина поднялись цены на продукты и хлеб. В начале апреля правительство ограничило экспорт гречки. Впоследствии зафиксировали снижение стоимости продуктов.
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