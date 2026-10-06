Фото: ОВА

Утром 6 октября враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье

Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто.

В результате вражеской атаки пострадали пять человек. Среди них – женщины 24 и 59 лет и 36-летний мужчина.

Еще двое пострадавших – мужчины 43 и 54 лет – работники Красного Креста, их госпитализировали в легком состоянии. Они как раз ехали на работу, когда российская атака застала их в пути.

Медики оказывают всем необходимую помощь.

Напомним, ночью 5 октября российские войска нанесли удар по Запорожью. Враг попал по объекту инфраструктуры.