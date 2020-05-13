Шмигаль: гречку з України не вивозять, а пшеницю потрібно експортувати

Якщо зерно не продати, його доведеться викинути

Фото: Facebook Кабінет Міністрів України

Якщо зерно не продати, його доведеться викинути

Про це глава Кабміну розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає RegioNews.

Так, з початком карантину через паніку зупинили експорт гречки, і цю заборону поки не планують знімати. Що ж до пшениці, то вона є у надлишку. Наразі Кабмін відзвітував про шестимісячний запас для споживання всередині країни. Зазвичай запас формують лише на три місяці. Тобто нинішньої кількості зерна має вистачити аж до наступного врожаю. А він, як вважають експерти, теж буде хорошим.

Якщо Україна не може продати заплановані обсяги пшениці, її доведеться просто викинути. А аграрії понесуть значні збитки. Тож подальше обмеження експорту продовольства, про яке говорили у парламенті, лише нашкодить.

Шмигаль запевнив, що уряд кожного тижня проводить аналіз ситуації на ринку агропродукції.

Нагадаємо, після оголошення карантину піднялися ціни на продукти та хліб. На початку квітня уряд обмежив експорт гречки. Згодом зафіксували зниження вартості продуктів.