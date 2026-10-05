В Хмельницкой области военный напал на авто ТЦК

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В Хмельнитчине военный выяснял отношения с работниками ТЦК. Это закончилось тем, что он повредил их авто

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел летом в Полонном Шепетовском районе. Нетрезвый военный выяснял отношения с работниками ТЦК во дворе многоэтажного дома. Впоследствии он настиг их на автомобиле Volvo, перекрыл дорогу служебной машине и бросил неизвестный предмет в лобовое стекло.

В результате машина ТЦК повреждена. Ущерб оценили почти в 10 тысяч гривен.

На суде военный признал вину. Он объяснил, что был пьян и потому допустил недостойное поведение. Ему назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.