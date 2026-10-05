Ведущий Анатолий Анатолич публично "послал" Потапа и Настю

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews .

По мнению ведущего, Потап и Настя подыгрывают российским нарративам. По его словам, если бы он встретил Потапа, он бы сказал ему это в лицо.

"Разговаривайте, какой хотите между собой. Но ведь они во весь голос подыгрывают россиянам. Это отвратительно. А если еще и живешь за границей и бросаешь такие вещи — это несправедливо по отношению к людям. Если бы я увидел Потапа вживую, то я бы ему это сказал в лицо: "Леша, ты до****об", - .

При этом он к Насте Каменских отнесся несколько мягче.

"Настя – окей. Человек, который считает, что клиническое заболевание можно вылечить мыслями – окей, это отдельно. Не хочу туда лезть. Но Леша… Мне казалось, он образованный человек и точно не тупой. Да не тупой, а до****об. Не знаю, как еще сказать.

Напомним, ранее в августе 2026 года Потап и Настя Каменских опубликовали видео , в котором с иронией высказались об использовании русского языка и "свободы". После критики Каменских пояснила, что продолжает общаться на русском, поскольку говорит на нем с детства.