Ведущий Анатолий Анатолич публично "послал" Потапа и Настю
Потапе Настя Каменских своими недавними высказываниями и выступлениями на русском языке вызвали немало критики. Ведущий Анатолий Анатолич высказался по поводу поведения коллег
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews .
По мнению ведущего, Потап и Настя подыгрывают российским нарративам. По его словам, если бы он встретил Потапа, он бы сказал ему это в лицо.
"Разговаривайте, какой хотите между собой. Но ведь они во весь голос подыгрывают россиянам. Это отвратительно. А если еще и живешь за границей и бросаешь такие вещи — это несправедливо по отношению к людям. Если бы я увидел Потапа вживую, то я бы ему это сказал в лицо: "Леша, ты до****об", - .
При этом он к Насте Каменских отнесся несколько мягче.
"Настя – окей. Человек, который считает, что клиническое заболевание можно вылечить мыслями – окей, это отдельно. Не хочу туда лезть. Но Леша… Мне казалось, он образованный человек и точно не тупой. Да не тупой, а до****об. Не знаю, как еще сказать.
Напомним, ранее в августе 2026 года Потап и Настя Каменских опубликовали видео , в котором с иронией высказались об использовании русского языка и "свободы". После критики Каменских пояснила, что продолжает общаться на русском, поскольку говорит на нем с детства.