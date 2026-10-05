Цены на горючее "штормит": что происходит с ценниками на АЗС
После продолжительного подорожания на АЗС, цены на топливо нестабильны. На этот раз ощутимо прибавил в стоимости автогаз
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 5 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,57 гривны за литр (+0,57 гривны);
- бензин А-95 – 89,25 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-92 – 85,97 гривны за литр (-0,01 гривны);
- дизтопливо – 98,41 гривны за литр (+0,01 гривны);
- автогаз – 44,05 гривны за литр (+0,12 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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