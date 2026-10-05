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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
05 октября 2026, 07:41

Слабость провоцирует эскалацию: "миротворцы" играют на руку Кремлю

05 октября 2026, 07:41
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Заявления о готовности принять условия агрессора (которые, к слову, не менялись после Стамбула – 2022) воспринимаются в Кремле как слабость. Слабые подготовительные действия и предательство завели войну в Украину. Создали иллюзию для агрессора о возможности блицкрига. Слабость провоцирует врага на дальнейшую эскалацию
Заявления о готовности принять условия агрессора (которые, к слову, не менялись после Стамбула – 2022) воспринимаются в Кремле как слабость. Слабые подготовительные действия и предательство завели войну в Украину. Создали иллюзию для агрессора о возможности блицкрига. Слабость провоцирует врага на дальнейшую эскалацию
Иллюстративное фото: из открытых источников
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Дискуссии внутренние можно вести. Даже нужно. Но то, что мы видим в последние дни – это не дискуссии, а скоординированная и целенаправленная политическая кампания. Кампания тех, кто хочет занять нишу "миротворцев" и способных к компромиссу (рукопожатных для российского фюрера).

Мы уже это в новейшей истории Украины видели. Они так же далеки от пассионарной части народа Украины, как и кремлевские.

Мы хотим мира не меньше, чем они, но реального прочного мира, а не этой имитации, в условиях, когда враг думает лишь о дальнейшем уничтожении украинцев.

Волна хайпа, которую они первыми пробуют оседлать, спекулируя на понятных тяжелых временах и настроениях украинцев в условиях войны, накроет именно их.

Лидерство – это не хайп. Это – совсем другое: повести страну по пути достоинства, укрепления и демонстрации, что больше шансов у врагов нет! Именно так можно закончить войну. А капитуляция – не наш путь и нет для этого оснований. Благодаря десяткам тысяч украинцев и украинок, которые отдали свою жизнь и продолжают героически держать оборону.

Лишь сила остановит агрессоров и войну. Просьба на коленях принять капитуляцию лишь поощрит захватчиков к дальнейшим агрессивным действиям. Разве это кому-то еще не очевидно?!

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Украина война РФ переговоры завершение войны
 
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