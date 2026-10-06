Обломки БпЛА упали на учебное заведение в Киеве: возник пожар

Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

Утром во вторник, 6 октября, в Киеве в результате падения обломков сбитого воздушного объекта возник пожар на крыше учебного заведения в Оболонском районе

Об этом сообщила КГВА, передает RegioNews.

В 05:24 в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских беспилотников. После объявления тревоги в Киеве раздались взрывы.

По данным КГВА, в результате падения обломков произошло возгорание на крыше одного из учебных заведений в Оболонском районе.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, накануне в Печерском районе Киева обломки упали на открытой территории возле жилого дома. В результате падения возникло возгорание припаркованных автомобилей.