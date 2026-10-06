Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 544 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1540 оккупантов, три танка, семь бронемашин, 52 артиллерийские системы, две РСЗО, 1891 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 566 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.10.26 ориентировочно составили:

Напомним, в течение 4 октября и ночью на 5 октября подразделения Сил обороны Украины поразили место запуска БпЛА, пункт управления и склад беспилотников врага.