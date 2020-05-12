Из-за засухи Одесская область потеряла рекордное количество посевов озимых
Аграрии Одесской области в результате весенней засухи потеряли 148 412 гектар посевов, в том числе озимых культур.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УСИ.
При том, что потеря посевных площадей составила 148 412 гектар, в среднем по Украине этот показатель – всего 4297 га. Из общей площади потерянных посевов 1017,3 тыс. га приходятся на озимые.
Пострадали посевы на 148 тысячах га: 10% урожая пшеницы, 62% рапса и 21% ячменя.
Падение доходов от сбора урожая в регионе может составить до 32%, а выручка фермерских хозяйств снизится на 13%.
Всего на данный момент государство потеряло 43% посевов озимых культур и 7,2% урожая. На втором месте по неурожайности с большим отрывом от Одесской находится Николаевская область. Там погиб урожай озимых на 22,6 тысячах гектаров.
Напомним, ранее писали, что в Одесскую область приедут эксперты для оценки последствий засухи.
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