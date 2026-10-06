Россияне ударили по инфраструктуре Одессы
рВ ночь на 6 октября российские войска совершили атаку на инфраструктуру Одессы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
"Этой ночью враг снова атаковал инфраструктуру. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.
Лисак добавил, что жилой сектор также не подвергся разрушениям.
Напомним, с утра 6 октября враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. Из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто.
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