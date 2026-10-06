Иллюстративное фото: из открытых источников

рВ ночь на 6 октября российские войска совершили атаку на инфраструктуру Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

"Этой ночью враг снова атаковал инфраструктуру. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

Лисак добавил, что жилой сектор также не подвергся разрушениям.

Напомним, с утра 6 октября враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. Из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто.