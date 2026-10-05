Война на истощение: РФ давит на тыл, Украина бьет по военной машине

Россия пытается превратить зиму, энергетику, логистику и жизнь больших городов в инструмент принуждения Украины

Россия пытается превратить зиму, энергетику, логистику и жизнь больших городов в инструмент принуждения Украины

Иллюстративное фото: из открытых источников

Если отбросить информационный шум последних дней, вырисовывается достаточно четкая картина. Россия не отказывается от наступления на фронте, но все заметнее переносит центр тяжести на удары по украинскому тылу. Украина, в свою очередь, отвечает не только обороной, но и системным переносом войны на военную и экономическую инфраструктуру противника.

На фронте основное российское давление сохраняется на Константиновском и Покровском направлениях. По состоянию на 22:00 4 октября Генштаб зафиксировал 163 боевых столкновения, из них более 40 – только на этих двух участках. Одновременно продолжаются украинские контрнаступательные действия на Лиманском направлении. Президент Зеленский заявил, что в рамках операции "Вивальди" возвращено около 140 км². ISW оценивает эти действия как серьезное препятствие российским планам дальнейшего продвижения в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Показательна и цена, которую Россия платит за поддержание такого темпа. По утренней оценке Генштаба на 5 октября, только за предыдущие сутки потери противника составили около 2 020 военнослужащих, 47 артиллерийских систем, 727 единиц автомобильной техники и 1 855 БпЛА. Это украинские оперативные оценки, однако даже с необходимой поправкой они свидетельствуют о чрезвычайной интенсивности войны на истощение.

Наиболее опасное изменение – воздушная кампания России. В последние недели противник резко увеличил использование скоростных реактивных ударных дронов и системно наносит удары по энергетике, телекоммуникациям и транспортной инфраструктуре. Отдельным объектом постоянного давления стали мосты через Днепр в Киеве. 4 октября очередной удар пришелся по Северному мосту. Российское Минобороны уже публично заявило, что интенсивность ударов по Киеву и другим регионам будет увеличена.

То есть речь идет не просто об очередной "зимней кампании". ISW оценивает действия Москвы как попытку использовать осенне-зимние удары для системного разрушения критической инфраструктуры и давления на население в ситуации, когда наземная кампания не дает Кремлю ожидаемого стратегического результата.

Зеленский, ссылаясь на полученные украинской разведкой документы, говорит о новой российской концепции ударов, которая допускает значительно более широкое поражение городской и логистической инфраструктуры. Сами документы публично не представлены, поэтому эту часть информации следует рассматривать именно как заявление украинской стороны.

Ответ Украины также приобретает системный характер. Киев открыто заявляет, что будет усиливать удары по российской нефтепереработке – не по гражданскому населению, а по экономической базе, которая финансирует войну.

Параллельно СБУ сообщила об ударе по военному аэродрому "Ханская" в Адыгее, примерно в 500 км от Украины. По данным Службы, поражены Су-35, Су-34 и склад боеприпасов. Оба типа самолетов используются, в частности, как носители управляемых авиабомб. Масштаб повреждений самолетов пока подтвержден именно украинской стороной.

Отдельный фронт – технологический. Реактивные российские дроны создали новую проблему для ПВО: традиционные дроны-перехватчики оказались недостаточно быстрыми, поэтому Украине приходится привлекать F-16 и МиГи.

Именно поэтому особенно важен результат визита канцлера Фридриха Мерца в Киев: еще €1 млрд военной помощи, €350 млн на восстановление энергетики и 14 украинско-германских соглашений примерно на €6,6 млрд. Среди них – IRIS-T, радары Hensoldt и новые перехватчики реактивных дронов. Это уже не просто "помощь Украине", а постепенное формирование общего украинско-европейского оборонно-промышленного пространства.

Есть и еще один тревожный элемент. Зеленский заявил, что Россия, вероятно, передает Северной Корее технологии реактивных дронов в обмен на полученные боеприпасы, ракеты и военную поддержку. Запад и Южная Корея уже ранее предупреждали о таком военно-технологическом сотрудничестве. Если этот обмен действительно углубляется, российско-украинская война все больше становится полигоном взаимного обмена военными технологиями между авторитарными режимами.

На дипломатическом направлении США пытаются вернуть стороны к трехстороннему формату. Спецпредставитель Стив Уиткофф предложил возобновить технические переговоры США–Украина–Россия; Киев заявляет о готовности встретиться уже в октябре.

Но главная проблема остается неизменной: пока нет публичных признаков того, что Кремль готов прекратить военное давление или отказаться от своих территориальных требований.

Поэтому главный вывод на сегодня таков. Война переходит в еще более жесткую фазу взаимного истощения. Россия пытается превратить зиму, энергетику, логистику и жизнь крупных городов в инструмент принуждения Украины.

Ответ Украины – удержать фронт, не позволить противнику вернуть стратегическую инициативу, наращивать собственные возможности ПВО и дальних ударов и системно бить по тем элементам российской военно-экономической машины, без которых Кремль не может вести эту войну.

Именно борьба за ресурсы, технологическое превосходство и устойчивость тыла, а не только количество километров на карте фронта, все больше будет определять ход ближайших месяцев.