Москву и область атаковали сотни дронов: в РФ заявили о 650 БпЛА

Фото: Exilenova+

Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников в ночь на 6 октября. Российские власти заявили о 650 БпЛА

Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин, "Росавиация", российские СМИ и Telegram-каналы, передает RegioNews.

В начале суток 6 октября "Росавиация" ввела ограничения на работу московских аэропортов "Внуково" и "Домодедово". Впоследствии аналогичные мероприятия распространили на аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский".

После 2:30 по киевскому времени Собянин заявил о якобы уничтожении 13 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

В то же время, Exilenova+ и ряд других Telegram-каналов сообщали о массированной атаке БпЛА на Московскую область. По их данным, беспилотники заходили в регион по разным направлениям.

Утром Собянин заявил, что в период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября (по московскому времени – ред.) в направлении Московской области летели 650 БпЛА.

По словам российского чиновника, "большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников были уничтожены во время подлета в Москву".

Также после 5 утра "Росавиация" сообщила о возобновлении работы московских аэропортов.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, в течение 4 октября и в ночь на 5 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам российских оккупантов. В частности, в районе Донецка поразили место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА, а также узел связи и места сосредоточения живой силы противника.

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