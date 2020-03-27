Производители хлеба заявили о подорожании хлеба и просят запретить его экспорт
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на письмо Всеукраинской ассоциации пекарей и Ассоциации "Мукомолов Украины" к президенту и правительству.
"Из-за роста спроса на внешних рынках и сезонные факторы увеличиваются цены на продовольственную пшеницу..за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн./тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то повышение цены на 15-20% является почти свершившимся фактом", - говорится в письме.
Также сообщается, что зафиксирован рост спроса на хлеб на 30-40% от нормального сезонного уровня.
"В сложившихся обстоятельствах мы обращаемся с просьбой помочь нам сохранить нынешний уровень ценовой политики и обезопасить потребителей от резкого повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия", - отмечается в письме.
Одним из способов это сделать предлагается ввести временное ограничение на экспорт зерновой продукции продовольственной группы в объемах, которые необходимы для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мероприятий.
Также сообщается, что производители понимают, что такой шаг может вызвать недовольство у части экспортеров, поэтому готовы предоставить детальные предложения относительно механизма регулирования этого вопроса.
Напомним, ранее киевское областное территориальное отделение АМКУ возбудило дело в отношении оптовых поставщиков продуктов питания и сетей продовольственных магазинов Киева.
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