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Производители хлеба заявили о подорожании хлеба и просят запретить его экспорт
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27 марта 2020, 14:24 11

Производители хлеба заявили о подорожании хлеба и просят запретить его экспорт

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27 марта 2020, 14:24 11
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Сегодня на внутреннем рынке зерна Украины сложилась критическая ситуация - из-за роста спроса на хлебобулочные изделия до 40% цены повысились на 15-20%. Чтобы сохранить нынешний уровень цен производители предлагают запретить экспорт зерновой продукции
Фото: goloskarpat.info
Сегодня на внутреннем рынке зерна Украины сложилась критическая ситуация - из-за роста спроса на хлебобулочные изделия до 40% цены повысились на 15-20%. Чтобы сохранить нынешний уровень цен производители предлагают запретить экспорт зерновой продукции

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на письмо Всеукраинской ассоциации пекарей и Ассоциации "Мукомолов Украины" к президенту и правительству.

"Из-за роста спроса на внешних рынках и сезонные факторы увеличиваются цены на продовольственную пшеницу..за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн./тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то повышение цены на 15-20% является почти свершившимся фактом", - говорится в письме.

Также сообщается, что зафиксирован рост спроса на хлеб на 30-40% от нормального сезонного уровня.

"В сложившихся обстоятельствах мы обращаемся с просьбой помочь нам сохранить нынешний уровень ценовой политики и обезопасить потребителей от резкого повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия", - отмечается в письме.

Одним из способов это сделать предлагается ввести временное ограничение на экспорт зерновой продукции продовольственной группы в объемах, которые необходимы для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мероприятий.

Также сообщается, что производители понимают, что такой шаг может вызвать недовольство у части экспортеров, поэтому готовы предоставить детальные предложения относительно механизма регулирования этого вопроса.

Напомним, ранее киевское областное территориальное отделение АМКУ возбудило дело в отношении оптовых поставщиков продуктов питания и сетей продовольственных магазинов Киева.


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