Цены на продукты начали падать: Нацбанк
Это произошло из-за падения ажиотажного спроса на них, который появился после объявления карантина.
Об этом говорится в экономических итогах недели, закончившейся 17 апреля, опубликованных на сайте Нацбанка, передает RegioNews посиланням на Общественное.
"За последнюю неделю в среднем цены на продукты питания снижались под влиянием спада ажиотажа, адаптации к новым условиям и сбалансированной ситуации на валютном рынке", — отмечается в отчете НБУ.
В частности, не впервые от начала карантина, начали дешеветь крупы: гречка подешевела на 0,3%, ячневая крупа — на 0,4%, пшено — на 1,4%, рис — на 0,7%.
"Цены на лимоны также снизились, что отражало укрепление гривны и ослабление спроса на фоне существенного роста цен в предыдущие недели", — сообщают в Нацбанке.
По данным НБУ, за последнюю неделю лимоны подешевели на 9,3%, однако из-за роста цен на бананы и яблоки, в общем за неделю фрукты подорожали в среднем на 0,2%.
"Вторую неделю подряд продолжалось снижение цены на овощи борщового набора. Зато росли цены на другие фрукты, в частности яблоки, под влиянием сужения отечественного предложения на фоне карантинных ограничений", — говорится в отчете НБУ
Нацбанк фиксирует постепенное снижение цен на лекарственные средства (пов'связано с усилением курса гривны) и горючее (из-за падения мировых цен на нефть).
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