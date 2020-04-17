Цены на продукты начали падать: Нацбанк

Национальный банк Украины зафиксировал падение цен на пищевые продукты, в частности крупы, овощи и фрукты

Национальный банк Украины зафиксировал падение цен на пищевые продукты, в частности крупы, овощи и фрукты

Это произошло из-за падения ажиотажного спроса на них, который появился после объявления карантина.

Об этом говорится в экономических итогах недели, закончившейся 17 апреля, опубликованных на сайте Нацбанка, передает RegioNews посиланням на Общественное.

"За последнюю неделю в среднем цены на продукты питания снижались под влиянием спада ажиотажа, адаптации к новым условиям и сбалансированной ситуации на валютном рынке", — отмечается в отчете НБУ.

В частности, не впервые от начала карантина, начали дешеветь крупы: гречка подешевела на 0,3%, ячневая крупа — на 0,4%, пшено — на 1,4%, рис — на 0,7%.

"Цены на лимоны также снизились, что отражало укрепление гривны и ослабление спроса на фоне существенного роста цен в предыдущие недели", — сообщают в Нацбанке.

По данным НБУ, за последнюю неделю лимоны подешевели на 9,3%, однако из-за роста цен на бананы и яблоки, в общем за неделю фрукты подорожали в среднем на 0,2%.

"Вторую неделю подряд продолжалось снижение цены на овощи борщового набора. Зато росли цены на другие фрукты, в частности яблоки, под влиянием сужения отечественного предложения на фоне карантинных ограничений", — говорится в отчете НБУ

Нацбанк фиксирует постепенное снижение цен на лекарственные средства (пов'связано с усилением курса гривны) и горючее (из-за падения мировых цен на нефть).