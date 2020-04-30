16:33  30 апреля
Чем лечат коронавирус: Минздрав запустил сайт
14:46  30 апреля
В Хмельницком ищут деньги на зарплату врачам-инфекционистам
16:02  30 апреля
В Николаевской области жители "карантинного" района объезжают КПП полями
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
30 апреля 2020, 17:13 5

Приюты для животных во Львове получат корм за каждое видео с домашними любимцами

Читайте також
українською мовою
30 апреля 2020, 17:13 5
Читайте також українською мовою
Килограмм бесплатного корма для приютов обещает местный производитель за каждое опубликованное пользователями видео в соцсетях
Фото: Львовский городской совет
Килограмм бесплатного корма для приютов обещает местный производитель за каждое опубликованное пользователями видео в соцсетях

За публичное сообщение в Facebook или Instagram с хештегом #ОбєднаніЛюбовю бренд премиум-питания КЛУБ 4 ЛАПЫ львовского производителя "Кормотех" передает 1 кг корма в приюты для кошек и собак.

Об этом сообщает Львовский городской совет, передает RegioNews.

Владельцев животных призывают помочь собакам и кошкам в приютах. Для этого их приглашают присоединиться к флешмобу — снять короткое видео и опубликовать его в соцсетях. За одну запись пользователя - один кг корма для приютов.

Таким образом пользователи уже собрали для приютов более 600 килограммов корма.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно снять видео со своим четвероногим и поблагодарить его в ролике или в подписи к нему за дружбу. Опубликовать видео в Facebook или Instagram с хештегом #ОбєднаніЛюбовю. И передать эстафету трем друзьям, отметив их в заметке.

Самые яркие видео войдут в финальный ролик акции. Детали на официальной странице организатора флешмоба в Facebook.

Оголошуємо флeшмoб "Об’єднані любов’ю" ⠀ Це справжній Маніфест подяки нашим 4-лапим улюбленцям, друзям,...

Опубліковано CLUB 4 PAWS Середа, 22 квітня 2020 р.

Читайте также: В украинских зоопарках массовое пополнение в семьях животных. В Луцком зоопарке родились єнотик и лемур, в Хмельницком - львята, ягнята и дикие голуби, а в Харьковском - верблюды.


Львов помощь Львовщина животные
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Львовская область: двое офицеров присвоили военное имущество на миллион гривен
30 апреля 2020, 14:37
Львовская область: количество умерших от COVID-19 возросло до 14
30 апреля 2020, 10:46
Карантин с пользой: в украинских зоопарках беби-бум
29 апреля 2020, 13:54
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
30 апреля 2020, 14:40
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
26 апреля 2020, 12:30
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Житомирская область: кому принадлежат автовокзалы региона
30 апреля 2020, 16:00
Буковинский бизнес подсчитывает убытки: тюльпаны, пионеры и Volkswagen
30 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »