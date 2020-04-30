Приюты для животных во Львове получат корм за каждое видео с домашними любимцами

Килограмм бесплатного корма для приютов обещает местный производитель за каждое опубликованное пользователями видео в соцсетях

Фото: Львовский городской совет

Килограмм бесплатного корма для приютов обещает местный производитель за каждое опубликованное пользователями видео в соцсетях

За публичное сообщение в Facebook или Instagram с хештегом #ОбєднаніЛюбовю бренд премиум-питания КЛУБ 4 ЛАПЫ львовского производителя "Кормотех" передает 1 кг корма в приюты для кошек и собак.

Об этом сообщает Львовский городской совет, передает RegioNews.

Владельцев животных призывают помочь собакам и кошкам в приютах. Для этого их приглашают присоединиться к флешмобу — снять короткое видео и опубликовать его в соцсетях. За одну запись пользователя - один кг корма для приютов.

Таким образом пользователи уже собрали для приютов более 600 килограммов корма.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно снять видео со своим четвероногим и поблагодарить его в ролике или в подписи к нему за дружбу. Опубликовать видео в Facebook или Instagram с хештегом #ОбєднаніЛюбовю. И передать эстафету трем друзьям, отметив их в заметке.

Самые яркие видео войдут в финальный ролик акции. Детали на официальной странице организатора флешмоба в Facebook.

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